Ego il videoclip del nuovo singolo di Halsey ispirato agli anni ’90

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 10 settembre 2024) È disponibile in digitale ed entra in rotazione radiofonica da venerdì 13 settembre “Ego” (Columbia Records/Sony Music), ildell’artista da oltre 50 miliardi di stream e nominata ai Grammy Awards. Online anche ildel brano, diretto e interpretato dalla stessa’90. Il brano anticipa “The Great Impersonator”, l’attesissimoalbum in uscita il 25 ottobre. L’album uscirà in versione digitale, CD e vinile standard e vinile bianco. A questo link è possibile vedere un trailer dell’album: https://www.instagram.com/iam/reel/CLecrlRD7B/. Ilalbum è un’esplorazione del tempo e del destino, e di che tipo di artistasarebbe se fosse esistita in decenni diversi.