Bici rubate nel furgone | denunciato

(Di martedì 10 settembre 2024) La Polizia di Stato intercetta unsospetto e all’interno rinviene dueun cittadino di origine marocchine. Sono le 17.30 quando giunge alla Sala Operativa del Commissariato di PS di Cesena la segnalazione di un privato cittadino che riferisce di aver notato alcuni movimenti sospetti nella zona in via Abruzzi ad opera di alcuni soggetti che riponevano delleclette in un. La Volante di turno, impiegata nell’ordinaria attività di controllo del territorio, immediatamente si portava presso il luogo della segnalazione, dove intercettava ilsegnalato. Poco distante vi era infatti un uomo al quale gli agenti chiedevano di favorire i documenti e di spiegare che costa stesse facendo in quella zona.