Artisti di strada genovesi costretti a usare un’app per esibirsi | s’è rincarnato il generale Graziani?

(Di martedì 10 settembre 2024) “Equità, diversità e inclusione” sarà anche una frase di moda, ma non è una frase fatta. Equità significa trattare tutti in modo equo. La diversità riguarda una molteplicità di diversità come età, genere, colore della pelle E inclusione si riferisce a quando tutti si sentano accettati e benvenuti. Nel loro insieme, queste tre parole creano un valore fondamentale per il benessere della società. Ed è un valore importante del Busking, l’esercizio dell’arte di. Alla fine di agosto, la moltitudine dei turisti, i foresti che hanno invaso Genova nonostante la calura, ha apprezzato la rumorosa giornata di protesta battezzata Buskers per Genova. Una serie di flash mob ha allietato il centro storico, senza alcun riscontro pratico da parte di chi ne ha già deciso il controllo.