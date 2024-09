Mindfulness dieci minuti al giorno per ridurre l’ansia e migliorare il benessere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Puntiamo sulla consapevolezza. E prendiamo lacome un impegno quotidiano, esattamente come facciamo per l’attività fisica. Senza strafare. Perché davvero possiamole nostre condizioni psicologiche. Bastano solo. Lo dice una ricerca apparsa sul British Journal of Health Psychology. Gli studiosi delle Università di Bath e Southampton mostrano come questa semplice abitudine (deve diventare tale, sia chiaro) possail, alleviare depressione e ansia e aiutare le persone a essere più motivate ail proprio stile di vita. Per cui, come un gatto che si morde la coda, se riusciamo a riflettere su noi stesse possiamo puntare più facilmente all’esercizio fisico, a cambiare in meglio eventuali abitudini alimentari non proprio corrette, ai ritmi del sonno.