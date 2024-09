Le ragazze amaranto ospitano il Chievo Verona allo Stadio Comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Leil“Città d’Arezzo” per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in gara secca. In caso di pareggio, le due squadre si affronteranno prima ai supplementari e poi ai rigori. La squadra vincitrice affronterà la Fiorentina al prossimo turno. L’ACF Arezzo accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove si sfiderà con la Fiorentina. Decisiva la doppietta di Fracas. ACF AREZZO –ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (Lunghi 88’), Corazzi, Zito, Taddei (Santini Marg. 53’), Prinzivalli (Carcassi 53’), Lorieri (Santini Mart. 88’), Fracas, Blasoni, Martino (Barsali 70’) A disposizione: Nardi, Carcassi, Lunghi, Barsali, Bruni, Santini Margherita, Galassi, Toomey, Santini Martina All.