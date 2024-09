Atomica bionda come finisce il film del 2017 con protagonista Charlize Theron

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024)si conclude con Lorraine Broughton che si reca a Parigi tre giorni dopo l’archiviazione del caso sulla Lista. Qui vi incontra il capo del KGB Alexander Bremovych, che la identifica col nome in codice Satchel, ordinando la sua esecuzione ai suoi uomini. Dopo aver eliminato gli scagnozzi, la donna rivela di aver depistato l’agenzia fornendogli informazioni false, e uccide l’uomo. Successivamente torna negli Stati Uniti con l’agente Kurzfeld. Lorraine è in realtà un agente della CIA che ha fatto il triplo gioco., pellicola deldiretta da David Leitch è basata sulla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart. Novembre 1989. A pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino, l’agente dei servizi segreti britannici James Gascoigne (Sam Hargrave) viene ucciso dall’agente russo Yuri Bakhtin (Johannes Haukur Johannesson) e derubato della Lista.