Sinner-Fritz incubo meteo sulla finale | non solo crollo termico cosa sta succedendo a New York

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Manca sempre meno all'attesissimadello Us Open, che vedrà per la prima volta un italiano contendersi il titolo di miglior giocatore del torneo. Jannikè, secondo tutti, il favorito. Oltre a essere il numero uno al mondo, l'azzurro arriva da un periodo complicato dopo le polemiche scoppiate in seguito alla positività al test antidoping di Indian Wells. Ma l'altoatesino ha dimostrato di essere finalmente uscito dal periodo buio. E, vittoria dopo vittoria, avrà l'occasione di causare un bel mal di pancia ai suoi detrattori. Nick Kyrgios su tutti. Di fronte, però, troverà un avversario difficile da sconfiggere., il padrone di casa del torneo, è alla primadi un grande slam in carriera. Ma è in un ottimo stato di forma. I due si affronteranno per la terza volta.