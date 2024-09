Riccardo Scamarcio | Basta tagli al cinema un ministro non può pensare agli incassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – «che un film che incassa sia necessariamente un film di qualità, e che un film incassa poco non lo sia, è un ragionamento profondamente sbato. Ci sono film meravigliosi che sono stati visti pochissimo, al. E che magari, con il tempo, sono stati riconosciuti come capolavori. Dobbiamo capire che cosa vogliono: se il ministero della Cultura antepone il business a tutto il resto, allora ilitaliano può anche chiudere»., protagonista delitaliano come attore, ma anche come produttore, è in partenza per San Sebastian, dove presenterà in anteprima mondiale ‘Modì’., nella sua ultima lettera prima delle dimissioni, l’exGennaro Sangiuliano torna sulla questione dei finanziamenti statali ai film. Dice: «Ho scelto di rivedere il sistema dei contributi alcercando più efficienza e meno sprechi».