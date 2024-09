René va alla guerra il corto di Lab 80 candidato agli Oscar europei

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024) Venezia. Grande soddisfazione per ilmetraggio “va” – diretto da Luca Ferri, Mariachiara Pernisa e Morgan Menegazzo – che è stato selezionato comeufficiale dMostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per gli European Film Awards (Efa) 2024. Questo riconoscimento arriva dopo il suo debutto mondiale nella sezione Orizzonti del festival, che celebra opere innovative e autoriali, confermando l’impatto e la qualità artistica del progetto. Ogni anno, festival di spicco come Cannes, Berlino e Venezia propongono una selezione di opere – un solometraggio ogni festival – che rappresentano le eccellenze cinematografiche a livello europeo. Tra queste, i membri della European Film Academy votano per stabilire i vincitori delle diverse categorie, concludendo il processo durante la cerimonia annuale degli Efa.