Conte alla Festa del Fatto | Renzi presenza inquinante non potremmo mai lavorare con lui Rispetto il ruolo di fondatore di Grillo ma nel M5s non può esserci un sopraelevato

(Di domenica 8 settembre 2024) Matteo? “Una, nonmaicon lui”. L’attacco di Beppe? “il suodi, ma nel Movimento 5 stelle non può essere uncomunità”. Il percorso di rilancio dei Cinque stelle? “C’è ricetta che non funziona più, oggi non dobbiamo interpretare i bisogni di 15 anni fa ma progettare la società del domani”. I presunti complotti denunciati da alcuni esponenti del governo di Giorgia Meloni? “Di prove di complotti non ne abbiamo, la prova della loro incapacità è acclarata da tempo”. Le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro? “Ma Daniela Santanchè resta al suo posto? E Delmastro e Lollobrigida? Sangiuliano era un eccentrico, non era un uomo di partito”.