Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | showdown sul Picon Blanco Roglic per mettere il punto esclamativo

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo dialla. Arriva lareginacorsa spagnola, la Villarcayo-: sono 172 chilometri senza respiro, con sette GPM che potranno essere cruciali per l’economiaclassifica generale. Che al momento però appare appannaggio di uno e uno solo, Primoz. Il capitanoRed Bull-Bora-Hansgrohe è stato il dominatore ieri sull’Alto de Moncalvillo. Con una prestazione maiuscola è riuscito a strappare la maglia rossa a Ben O’Connor (Decathlon-AG2R-La Mondiale) e ha quasi due minuti di vantaggio sull’australiano. Non sembra esserci nulla tra lui e il quarto successo finale alla. E rimane il favorito per il quarto successo parzialesua corsa: quando i capitani si sono giocati la, ha sempre avuto ragione lui.