VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo della ventesima tappa | Eddie Dunbar trionfa sul Picón Blanco

(Di sabato 7 settembre 2024) Lareginala vince. L’irlandese del Team Jayco AlUla conquista la sua seconda vittoria in questa edizionecorsa spagnola,ndo in solitaria sul prestigioso traguardo del. Alle spalle dihanno concluso a sette secondi lo spagnolo Enric Mas e a 10 lo sloveno Primoz Roglic, che ha virtualmente conquistato in maniera definitiva la Maglia Rossa. Domani arriverà l’ufficialità con la cronometro a Madrid. Nelle prime fasicorsa scatta la fuga con dieci corridori: Jay Vine e Marc Soler (UAE Team Emirates), Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Jack Haig (Team Bahrain – Victorious), Thomas Champion (Cofidis), Carlos Canal (Movistar) e Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma).