Paura per Sinner la fasciatura al polso fa temere il peggio prima della finale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Jannikcontinua a brillare nel mondo del tennis. Il tennista altoatesino ha conquistato la sua secondain uno slam. La vittoria lo porta dritto all’atto conclusivo degli US Open, dove domenica alle ore 20 italiane sfiderà lo statunitense Taylor Fritz. Nonostante l’importante traguardo, a preoccupare tifosi e addetti ai lavori è l’infortunio alsinistro, subito durante una scivolata accidentale. Le immagini trasmesse da Super Tennis tv dopo il match hanno mostratoin fase di defaticamento con una vistosae l’applicazione del ghiaccio sulla parte dolorante. Tuttavia, il 23enne ha cercato di tranquillizzare i suoi sostenitori: «Ilsta bene, in quel momento faceva male, ma l’abbiamo trattato subito. Non è nulla di grave».