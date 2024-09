Paralimpiadi 2024 Livorno applaude Christian Volpi settimo al mondo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024)alfantasticonella finale di paracanoa KL 200 metri a Vaires-sur-Marne sabato 7 settembre.il suo campione, argento europeo in carica. Una finale che è un grande risultato per, 25 anni, all’esordio paralimpico, il più giovane della spedizione azzurra di canoa. Tre anni dopo quel terribile incidente in motorino in cui il campione livornese ha perso entrambe le gambe. Tantain Francia a tifare percon la famiglia, gli amici. Ed è emozionatissimoappena tagliato il traguardo, felice per una finale storica. La partenza è stata velocissima per il campione livornese, poi a metà gara sono passati avanti l’australiano McGrath, oro, il britannico Phillipson, argento e l’ucraino Syniuk, bronzo.