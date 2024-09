Dieci denunciati per la lite tra ex fidanzati sfociata in maxi rissa davanti ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Castelleone (Cremona) – Due ex, due famiglie, cinque feriti epersone denunciate. Questi gli ingredienti dellache lunedì sera della scorsa settimana ha infiammato via Sgazzini, proprioalla caserma deie sotto l’occhio delle telecamere. Iappartengono a due famiglie di romeni in lotta tra loro per i dissidi esistenti tra due ex. La vicenda nasce a Crema sabato nella prima serata, quando i due exsi incontrano, forse per spiegarsi. Ne nasce però ben presto un contrasto tra i due che evidentemente non sono abbastanza sereni per discutere tranquillamente. A un certo punto alla discussione prendono parte anche i rispettivi familiari. La questione pare affievolirsi e finire lì, se non che una famiglia fa rotta verso Castelleone, dove risiede, seguita però in auto dall’altra.