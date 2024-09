Caro carissimo diario Astucci e kit sui 700 euro stangata insieme ai libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Arezzo, 7 settembre 2024 – Per il Codacons la spesa complessiva tra, dizionari e materiale scolastico si aggira sui 1300. L’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, stima che per l’avvio del nuovo anno scolastico 2024-25 le famiglie devono mettere in conto una spesa media di 647per il corredo scolastico e di 591per idi testo. In totale la spesa prevista per quest’anno supera i 1.200a figlio. Una famiglia con due figli iscritti a classi tra medie e superiori arriva perciò a spendere tra 2400 e 2600per il ritorno sui banchi. Gli scontrini più pesanti sono quelli dei, un capitolo che abbiamo già analizzato, liste delle scuole aretine alla mano. Tra le voci più care si confermano poi quelle relative allo zaino, che sia di marca, in formato trolley o in versione high-tech.