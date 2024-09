Beetlejuice Beetlejuice ha una scena post credit?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 7 settembre 2024)è in sala da qualche giorno e se vi state chiedendo se il film di Tim Burton abbia delle scene, la risa è no, ci sono solo immagini degli attori associati ai loro nomi. Le scene dopo i titoli di coda ormai sono diventate popolari, negli ultimi tempi e molti si aspettano che possano anticipare il futuro dei franchise.riporta in vita (più o meno, considerati i soggetti) i personaggi di– spiritello porcello, commedia horror di Tim Burton del 1988 e al cast storico formato da Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O’Hara, si aggiungono le new entries, Monica Bellucci, Willem Dafoe e Jenna Ortega.