Barak e Brekalo lasciano ufficialmente la Fiorentina

(Di sabato 7 settembre 2024)la, saranno compagni di squadra al Kasimpasa, squadra turca. Il Kasimpasa, squadra che milita nella Super Lig in Turchia, ha annunciato sui social l’ingaggio di, a cui poco dopo ha fatto seguito quello di. La formula con cui i due ex viola saranno ceduti è prestito con diritto di riscatto, a 6 milioni pere intorno ai 3 milioni per. Il percorso in Italia diUn percorso decisivo, ma incostante, quello del calciatore ceco, classe 1994,in Italia. Dopo cinque stagioni divise tra Udinese, Lecce, Verona e, il giocatore lascia la serie A. L’ex numero 72 Viola, si trasferisce così in Turchia al fianco del compagno, classe 1998.