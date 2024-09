Aggressione ai medici del Policlinico di Foggia la sorella della 23enne morta | È malasanità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo la morte di una ragazza di 23 anni, avvenuta in ospedale mentre era sottoposta a un intervento chirurgico, i parentivittima hanno dato il via a un’controe infermieri presenti nel reparto. Sul caso, noto alle cronache anche per la viralità del video girato dai sanitari, barricatisi in una stanzastruttura dopo essere stati feriti, sta indagando la procura di. Ma c’è anche un altro fascicolo aperto dai magistrati, che riguarda il decessogiovane cerignolana. Sulle eventuali responsabilità deiè intervenuta, con un lungo post sui social, lavittima. Non ha negato che l’ci sia stata, ma ha messo in guardia dalle «falsità» che circolano sull’accaduto. Poi, ha attaccato iche hanno operato sua: «Si è trattato di».