A che ora Luna Rossa-Ineos e Luna Rossa-American Magic oggi | programma preciso tv streaming

(Di sabato 7 settembre 2024)sabato 7 settembretornerà in acqua a Barcellona per proseguire il secondo round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è atteso da un doppio impegno davvero molto ostico, fondamentale sia per la classifica generale che dal punto di vista tecnico e agonistico in vista delle semifinali. Gli uomini dello skipper Max Sirena svettano in testa alla classifica generale con cinque vittorie all’attivo ese la dovranno vedere contro due rivali particolarmente agguerrite. James Spithill e compagni incrocerannoalle ore 14.00: gli statunitensi sono reduci dalla sconfitta contro Alinghi e proveranno a reagire, ma l’equipaggio tricolore partirà con i favori del pronostico contro Tom Slingsby e compagni.