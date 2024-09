WWE | Bayley parteciperà al primo incontro televisivo da SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 6 settembre 2024)farà il suo ritorno sul ring nell’ultima puntata di SmackDown su FOX, dopo essere stata lontana dall’azione televisiva a partire da. La WWE ha confermato che affronterà Tiffany Stratton, Miss Money in the Bank, in un match molto atteso. Le tensioni tra le due si sono accese a partire dal PPV, quando la Stratton ha interrotto il match dicontro Nia Jax, insinuando di voler incassare il Money in the Bank, ma scegliendo invece di distrarre la prima. Questa interferenza ha avuto un ruolo nella perdita del titolo dicontro la Queen of the Ring. Il ritorno La scorsa settimana,ha restituito il favore interferendo nello Street Fight di Nia Jax contro Michin, ponendo le basi per il suo prossimo match contro Tiffany. I fan sono ansiosi di vedere come l’ex campionessa cercherà di vendicarsi quando le due finalmente si scontreranno.