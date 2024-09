Torneo Marigliani i risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Pieve Fosciana, allenato da Stefano Pancetti, ha vinto il Memorial Giancarlo, battendo in finale per 4-3, dopo i calci di rigore, il Castelnuovo, nell’ambito di un quadrangolare a cui hanno preso parte anche Piazza al Serchio e Barga. Nella prima semifinale il Castelnuovo di Andrea Gatti aveva sconfitto per 4-0 il Barga con gol di Casci, Tocci, Biagioni, Campani. Nell’altra semifinale il Pieve Fosciana aveva superato per 6-5 il Piazza al Serchio ai calci di rigore. Per il terzo e quarto posto il Piazza, allenato da Edoardo Micchi, ha poi superato il Barga, allenato da Maurizio Salotti, per 4-2, sempre dopo i calci di rigore. Infine la finalissima con il Pieve che ha resistito agli attacchi dei gialloblù del Castelnuovo, sconfiggendolo poi ai calci di rigore. Tutte le tre partite, concluse ai calci di rigore, erano terminate 0-0.