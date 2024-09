Raspadori si sbilancia | Questo ruolo penso sia il migliore per me

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giacomo, autore della terza rete nel 3-1 inflitto dall’Italia alla Francia, ha parlato ai microfoni di RAI Sport nel post partita, commentando il gol e non solo. Una bella serata per Luciano Spalletti e per la Nazionale Italiana, che tornano a sorridere dopo mesi complicati in seguito all’annata da dimenticare in Germania, in occasione dei Campionati Europei. Il 3-1 inflitto al Parco dei Principi alla Francia è un segnale importante per il gruppo azzurro, a caccia di riscatto e affamato di rivincite. Tutti sentimenti che, senz’altro, sono nella testa anche di Giacomo: l’attaccante del Napoli è reduce da un momento personale non brillantissimo, la rete trovata nel secondo tempo, da subentrato, può essere una svolta importante per un calciatore che lo stesso Antonio Conte ritiene importante nelle rotazioni.