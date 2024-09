Of Dogs and Men recensione Venezia 81 | un dramma umano che catapulta nella precaria situazione a Gaza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da81 la nostradi Ofand Men, il nuovo film di Dani Rosenberg in concorso ad Orizzonti: raccontare la guerra ae la devastazione che sta portando, da un punto di vista totalmente81, in concorsosezione Orizzonti, Ofand Men è un atipico film che di fittizio ha veramente poco. Un mese e mezzo dopo l’attacco di Hamas a Israele il regista israeliano Dani Rosenberg (The Death of Cinema and My Father Too) e la sua troupe sono tornati nei pericolosi luoghi delle incursioni, dove tutt’ora serpeggia un’aura di morte, mettendo in scena unal seguito dei superstiti che lo hanno vissuto in prima persona. Una collaborazione tra case di produzione israeliane e la 01 Distribution che si è occupata della distribuzione internazionale. Una strada pericolosa 18 Ottobre 2023.