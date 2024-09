Numero abbonati | siamo sesti in Serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quello del ‘dodicesimo uomo in campo’ è uno slogan che nel mondo del calcio viene utilizzato, molto spesso, esagerando un po’ l’impatto che il pubblico può avere sulla squadra e sulle fortune del club. Nella nostra città, invece, non si esagera davvero nulla perché – soprattutto da una decina di anni a questa parte – l’affetto nei confronti della Reggiana è in costante e inarrestabile ascesa. A certificare tutto questo c’è la ‘quota’ che - proprio oggi - dovrebbe far registrare quel ‘record’ che ad inizio estate era stato invocato dai massimi dirigenti del club. Ieri sera, infatti, gli abbonamenti erano arrivati a 6.626, ovvero ad appena 72 unità di distanza dalle 6.698 della passata stagione. Unassolutamente straordinario visto il ‘bacino d’utenza’ dei granata e che diventa superlativo se lo si mette a confronto con le altre 19 realtà dellaB 2024-2025.