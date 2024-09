Maltempo danni in agricoltura | vitigni danneggiati allagamenti e serre divelte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Anzio, 6 settembre 2024 –e coperture delle. E’ il bilancio deicausati dalche si è abbattuto ieri mattina tra Latina e il litorale romano, in particolar modo ad Anzio e Nettuno. Coldiretti Roma e Latina stanno procedendo ad una stima deiche è tuttora in corso. Sul litorale pontino colpite anche Sabaudia e Pontinia ed è al vaglio la richiesta dello stato di calamità. “Stiamo raccogliendo le numerose segnalazioni da parte delle nostre aziende colpite dalla violenta pioggia – spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi – altre le stiamo contattando in queste ore. Registriamo prevalentementealle strutture con coperture delle, aziende agricole allagate, con inevitabilianche ai macchinari, oltre aglinei campi e fango, che rischiano di compromettere le colture.