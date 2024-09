Lussemburgo-Bielorussia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 3 di Lega C di Nations League 2024/2025. I padroni di casa devono vendicare la sconfitta all’esordio contro l’Islanda, mentre gli ospiti puntano al secondo risultato utile positivo.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio di Nations League subito in salita per i padroni di casa che sono stati sconfitti nettamente in Islanda per 2-0. Un match senza storia nella quale la Nazionale di Holtz è andata in difficoltà fin da subito, incassando due reti in venti minuti. Obbligatorio rialzarsi. Occasione sprecata invece per i bielorussi che hanno bloccato sul pari a reti bianche la Bulgaria, ma avrebbero potuto osare di più, soprattutto negli ultimi venti minuti, quando sono rimasti in superiorità numerica.