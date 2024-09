L’editore dell’Espresso fa uscire il settimanale nonostante lo sciopero dei giornalisti e cancella dal sito il loro comunicato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il nuovo editore, il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo, ha censurato unin cui l’assemblea deiinformava i lettori che il giornale in edicola oggi è stato realizzato mentre la redazione era in. E rappresenta quindi “un grave attacco ai diritti dei lavoratori tra cui quello di scioperare, sancito dalla Costituzione“. Il testo è rimasto online venerdì pomeriggio per circa un’ora, poi è stato rimosso: il link alrimanda ora alla homepage del, che non viene aggiornato da martedì, quando la redazione ha iniziato l’astensione dal lavoro proprio con l’obiettivo di impedire l’uscita del numero del 6 settembre, per rivendicare garanzie occupazionali e la presentazione di un piano editoriale scritto con le strategie per lo sviluppo della testata.