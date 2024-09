Il sogno di Fuortes | Un grande Maggio per fiorentini e turisti L’avanguardia nel dna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 6 settembre 2024 – “Stamattina (ieri, ndr) quando ho presentato il cartellone mi si è avvicinato un sindacalista, lavora qui da trent’anni. Mi ha detto ’questa è una giornata storica’. E in effetti lo è. Programmare con quattro mesi d’anticipo consente non solo di intercettare un turismo internazionale ma anche di ridurre i costi e massimizzare i ricavi. E’ questo il vero cambiamento culturale che non era mai stato fatto”. Cuore artistico, mente manageriale: dopo sei mesi Carlonuovo sovrintendente del, esce allo scoperto e snocciola la sua ricetta di teatro “spettacolo”, che si apra anche a nuovi generi. “La danza ma anche concerti pop, rock e jazz”.