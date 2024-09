I medici scappano dall’Italia | l’allarme dell’Ordine fa paura

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le parole del presidente Magi in un’intervista al Messaggero non lasciano spazio a interpretazioni: c’è un problemain Italia Il fenomeno della fuga di cervelli è in crescita costante in Italia e, di recente, ha vissuto un incremento importante nel mondo dellana. Sono sempre di più i ragazzi che quotidianamente lasciano il Paese per cercare fortuna altrove. In particolar modo nella città di Roma, i dati mostrano come questa tendenza sia sempre più frequente e inevitabilmente preoccupante per l’Ordine deidi Roma. La fuga deiè un problema enorme – Cityrumors.itNel 2024 infatti è stato registrato un incremento del 10 per cento delle domande rispetto a un anno fa per i certificati di onorabilità professionale e, quindi, quei certificati necessari per lavorare all’estero.