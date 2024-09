Gli Avati e il chiosco dei sogni Il racconto di due vite per il cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Di sicuro tutto è iniziato a Bologna. "In un posto speciale di Bologna, tra via Saragozza e l’inizio di viale Audinot, dove subito dopo la guerra un certo Romoli gestiva unper gelati. Un posto dove le cose che sognavi accadevano". A rievocarlo è la voce fuori campo nel film ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ di Pupi, prodotto dal fratello Antonio. La loro esperienzatografica viene raccontata in un documentario, ‘Antonio&Pupi. Una storia con la A maiuscola’, che ruota attorno a 56 anni di attività ininterrotta: 61 pellicole e 16 produzioni per la televisione, tra miniserie, show, docufiction e speciali.