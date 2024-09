Funko celebra il ritorno di Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildisul grande schermo segna uno dei momenti più attesi dell’anno. Il nuovo capitolo della saga diretto da Tim Burton promette di riportare in vita l’energia irriverente e lo stile inconfondibile del bio-esorcista più famoso di sempre. La pellicola non solo richiama l’atmosfera dark e bizzarra che ha resoun’icona del cinema anni ‘80, mail fascino intramontabile della fantasia gotica e dello humor nero. Per l’occasione,presenta i nuoviPop! dedicati ai protagonisti del film. Dai personaggi storici comee LydiaDeez, alle new entry come Delores e Astrid. È inoltre disponibile anche la confezione da due Pop! che raffigurano uno dei momenti indimenticabili del primo film, il matrimonio trae Lydia.