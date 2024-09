Degrado Ostia poche gocce bastano ad allagare e rompere le strade del Litorale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Caditoie ostruite a: dopo il recente rovescio meteorologico, scivoli per disabili e marciapiedi allagati per l’acqua E’ la fotografia di un’in balia dell’abbandono e il. Sono bastated’acqua durante l’alba di giovedì, per faralcune aree delRomano. Lo sanno bene i residenti del territorio Ponente, che hanno visto allagarsi gli scivoli per il passaggio dei disabili a causa delle caditoie ostruite. Inoltre, anche lehanno cominciato a perdere pezzi di manto dopo i rovesci dell’altro giorno.allagate e in cattivo stato dopo la prima pioggia diLa situazione di, ormai presente in molteplici quartieri di Roma, viene denunciata dai residenti diPonente. I cittadini hanno deciso d’immortalare la situazione tra via Danilo Stiepovich e via Aristide Carabelli.