Alga tossica a Marina di Pisa | Tipica dei mari tropicali Può creare dei problemi alla salute delle persone

(Di venerdì 6 settembre 2024)di, 6 settembre 2024 – Scatta l’rme sul Litoraleno per una concentrazione oltre i limiti stabiliti dell’‘Ostreopsis ovata’. E’ quanto emerge dagli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat che ha individuato un abbondante ‘fioritura’ di questa specie nel tratto di costa in corrispondenza con via della Repubblicana adi. Al momento la balneazione non è stata interdetta, ma l’amministrazione comunale ha invitato i soggetti ‘fragili’ affetti da patologie respiratorie quali asma, enfisema o bronchite cronica a porre particolare attenzione nell’accessospiaggia e alle aree prospicienti fino a 100 metri. Ad ora i valori registrati non rendono necessaria alcuna misura di intervento, ma sono previsti ulteriori campionamenti nei prossimi giorni per garantire il monitoraggio del fenomeno.