The Wallà Murales collettivo da seimila pixel dedicato al piccolo principe

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ultimi ritocchi per la realizzazione de “Il” in occasione degli ottant’anni dell’opera di Saint-Exupéry. Mauro Berti, portavoce degli organizzatori: “Un’opera collettiva realizzata in una settimana. La street art crea comunità” Fino a sabato 7 settembre, tutte le sere dalle 18 alle 21, centinaia di artisti, ma anche residenti e semplici curiosi, si stanno alternando con pennarelli e colori in mano per realizzare il più granad una figura iconica della letteratura mondiale, il, nato a New York nel 1943: lo scorso anno ha spento ottanta candeline.“Il”, questo il titolo che avrà il disegno ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry che sarà realizzato coralmente attraverso la tecnica delo mosaico. In tutto, 5.