Porte girevoli in Ast Medici in fermento Patriti guarda all’Umbria Rocchi e Mazo ai saluti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Benedetta Iacomucciin Ast. Quando stanno per essere licenziati gli atti aziendali che disegneranno la nuova organizzazione di reparti e personale, e a distanza di qualche mese dall’atteso avvio del cantiere per il nuovo ospedale di Muraglia, si respira un certoall’Azienda sanitaria di Pesaro e Urbino, che coinvolge figure importanti della nostra sanità, a cominciare dai direttori di alcuni reparti. Come Alberto, direttore del dipartimento di Chirurgia dell’Ast. Il medico ha partecipato al concorso bandito dall’azienda ospedaliera di Perugia per la direzione della struttura complessa a direzione ospedaliera di Chirurgia ad indirizzo epato-bilio-pancreatica. Vincendolo. L’uomo del "Da Vinci" e della chirurgia robotica, ha staccato di 13 punti il secondo classificato.