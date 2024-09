Pavarotti e l’evento mancato a Modena la moglie | sottovalutato il legame con la sua città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – La meravigliosa voce di Lucianosi spense all’alba del 6 settembre 2007, e la notizia fece subito il giro del mondo. Ancora oggi, quando si parla di, si evoca un’icona, un vanto dell’Italia e soprattutto di, dove la sua casa è un museo che accoglie visitatori da tutti i continenti. Dal 2008, tutti gli anni ail 6 settembre si è organizzato un evento per ricordare il Maestro: sul palco sono passati tanti amici e colleghi, da Vittorio Grigolo a Massimo Ranieri o Ennio Morricone. Quest’anno, per la prima volta, nella suanon si terrà un evento dedicato a: il Comune ha deciso di far convergere tutte le celebrazioni dedicate alle grandi voci nel ‘Belcanto Festival’, per traghettare nel futuro la tradizione lirica.