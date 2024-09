Non nego di essere dispiaciuto ma quest’anno non sarò in gara a Ballando con le Stelle | l’addio del ballerino professionista Simone Casula

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “con le” riparte su Rai Uno il 28 settembre con un nuovo cast e anche qualche cambiamento nella squadra dei professionisti. Lucrezia Lando ehanno detto addio al programma condotto da Milly Carlucci. Il danzatore ha spiegato tutto attraverso un post sui suoi social: “Ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione dicon le, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Nondi, manonin. Continuerò a far parte della famiglia die mi vedrete ballare in pista comeper una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”.