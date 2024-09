Mitilicoltura | Puglia ordinanza del presidente della Regione Controllo del rischio diossina

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Prorogate per ulteriori 36 mesi le misure sanitarie straordinarie didelpere Policlorobifenili –simili (PCB-DL) nelle produzioni di mitili di Tarante e che sono già state adottate con precedenti Ordinanze del. L’deln. 379 del 05/09/24 è stata emanata sulla scorta degli esiti del monitoraggio espletato su base triennale dal Dipartimento di PrevenzioneASL di Taranto per la ricerca die Policlorobifenili – Diossino simili sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto.