L’intervista di Sangiuliano al Tg1 finisce in commissione di vigilanza Rai | Altro che TeleMeloni siamo al cinepanettone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024)-fiume al ministro Gennaroandata in onda mercoledì 4 settembre al Tg1 – o meglio, subito dopo la fine del “normale” telegiornale in una sorta di speciale ad hoc – è diventata rapidamente un caso politico. E non solo per le pesanti implicazioni che il caso Boccia-potrebbe avere sul governo Meloni, col destino della ministra della Cultura ormai appeso a un filo. Ma pure per lo spazio abnorme concesso sulla prima rete della tv di Stato ae alla sua vicenda al confine tra il gossip e lo scandalo politico-amministrativo. Detto, fatto, la vicenda approderà presto indiRai. Ad annunciarlo è Barbara Floridia, presidente dell’organo di controllo del parlamento sul servizio pubblico (M5s). «Sono diverse le richieste dei gruppi affinché la questione venga affrontata indi