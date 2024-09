Levi McConaughey il priogenito di Matthew McConaughey vuole fare l' attore Ed è stato subito accontentato | è sul set del film con Chris Pratt Way of the warrior kid

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tale padre, tale figlio. Maipiù vero, come in questo caso. Perché il figlio dista crescendo proprio per diventare come il celebre papà. Già si colgono inAlves, 16 anni, quei segni embrionali di fascino che la macchina da presa adora nel famoso genitore. E che lo indirizzano verso una carriera di successo nel mondo del cinema. Perché, come èfatto notare, Hollywood ha spalancato le sue porte all’ennesimo nepo baby. Che, saltando a piè pari la gavetta, si ritrova a esordire al cinema in unimportante con una star mondiale del calibro di, il primogenito dil’