Formazioni ufficiali Danimarca-Svizzera Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di UEFA. Si preannuncia equilibrato il match del Parken di Copenaghen, in cui si sfidano due squadre che stanno vivendo momenti storici differenti: laha cambiato allenatore dopo 4 anni e un Europeo amaro, mentre gli elvetici hanno brillato nella competizione in Germania e vogliono affermarsi sempre di più a livello europeo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di giovedì 5 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.