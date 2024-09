Caso Sangiuliano-Boccia | sembra una vecchia commedia sexy invece si chiama nepotismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) A proposito del, in questi giorni vengono spesi fiumi di parole, sui mass media come sui social. Spesso emerge il lato surreale della vicenda, che certamente fa sorridere:il copione di un film old style con Lino Banfi ed Edwige Fenech, coppia di culto delle commedieanni 70 e 80. D’altra parte il ministro della Cultura Gennaro(legato a FdI e Giorgia Meloni) da quando è in carica non è mai stato avaro di sparate, per lo più strafalcioni “culturali”, assai divertenti e particolarmente suggestive, considerando i compiti del suo dicastero. Siccome, vista l’ultima impresa ministeriale, viene da ridere per non piangere, forse è ildi guardare allo pseudo-Decameron messo in scena tra Roma e Pompei pure attraverso le lenti della storia, utile per contestualizzare la questione.