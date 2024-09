The Voice Kids chi saranno i giudici della prossima edizione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) News Tv. Grazie agli ottimi risultati degli ascoltiscorsa, Theè stato confermato nel palinsesto Rai e tornerà nellastagione televisiva. La prima puntata andrà in onda il 15 novembre 2024 su Rai 1. Poche ore fa è arrivata la notizia ufficiale. Come sempre, al timone del talent show ci sarà Antonella Clerici. La conduttrice ha scelto chinuova stagione di The. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Affari Tuoi”, il gesto di mamma Nives che nessuno aveva notato Leggi anche: “Devo chiedere il permesso?”. Antonella Clerici, il duro sfogo dopo l’attacco social Il successo di “The” Il programma cerca nuovi giovanissimi talenti, che hanno dai 7 ai 14 anni, da lanciare nel mondomusica. Nonostante il format cominci ad essere un po’ datato, riscuote ancora un ottimo successo.