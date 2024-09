Su il sipario sulla Sagra della porchetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Giungere al traguardo dei 60 anni di una manifestazione non è scontato, ma ladi Monte San Savino dimostra che l’impegno di una comunità per valorizzare e promuovere un suo prodotto di eccellenza rende possibile anche traguardi che sembrano impensabili". Parole del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nell’inviare il suo messaggio di auguri e di buon lavoro agli organizzatoridi Monte San Savino, che si svolgerà da oggi a domenica 8 settembre. Un messaggio di augurio doveroso, secondo il presidente, non solo per celebrare i 60 annimanifestazione, ma anche per rinnovare la vicinanza e il sostegno del Consiglio regionale, di cui negli anni si è fatta promotrice e portavoce la consigliera Lucia De Robertis. Nei giorni, sarà possibile degustare il rinomato prodotto nella cornice del paese rinascimentale.