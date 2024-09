Pontelagoscuro linea verde Al lavoro anche gli Allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In casaè iniziata la stagioneper la squadra, ultima a radunarsi tra le tre (Juniores e Giovanissimi le altre compagini) del settore giovanile “agonistico” dei biancazzurri. I ragazzi di mister Simone Savelli (assistito dal vice Stefano Selvatici e dal preparatore dei portieri Carlo Ganzaroli) si sono ritrovati lunedì al centro sportivo dei Tre Campi ed hanno immediatamente dato il via alla preparazione, che si annuncia piuttosto sostenuta visto che per due settimane sono previsti allenamenti quotidiani - sempre alle 16 - intervallati dalle amichevoli d’ordinanza. Al proposito, la prima uscita è prevista per domani alle 18.30 a Bosaro contro l’Union River.