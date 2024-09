MX2 il GP di Turchia sarà lo spartiacque nel duello de Wolf – Coenen? Andrea Adamo cerca un lampo di classe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Questo fine settimana, la città di Afyonkarahisar, situata nella penisola anatolica,teatro del GP di, terz’ultima tappa del Mondiale 2024 di Motocross. Si tratta di un appuntamento cruciale nella categoria MX2, dove l’olandese Kay deè reduce da un appuntamento particolarmente favorevole in terra svizzera. Due settimane orsono, il diciannovenne neerlandese ha guadagnato 17 punti su Lucas, tamponando il tentativo di rimonta che il diciassettenne belga aveva imbastito nel cuore di agosto tra Udevalla (Svezia) e Arnhem, proprio in casa del battistrada della classifica generale. Sono 61 le lunghezze di differenza tra i contendenti per il Mondiale cadetto. Un vantaggio importante per de, ma non ancora decisivo, considerando come sul piatto ci siano ancora 180 punti. Proprio per questo lapuò fare danella contesa.