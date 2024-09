Maria Cristina vola in cielo tra gli angeli a soli 14 anni | il cordoglio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiComunità di Mirabella eclano in lutto per una ragazza che si era appena affacciata all’adolscenza:Venuti è venuta a mancare all’età di soltanto 14. Nè da notizia il sindaco Giancarlo Ruggiero attraverso un post facebook: “Cari concittadini,con immensa tristezza, vi comunico che la piccolaVenuti ci ha lasciati a14. Tutti noi siamo profondamente addolorati da questa tragica notizia.È doveroso ora essere vicini alla famiglia della piccolae stringerci attorno a loro. Per questo motivo,le attività previste nel programma civle del Settembre eclanese per la giornata di oggi, 4 settembre e di domani, 5 settembre, sono sospese. Porgo, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alle famiglie Venuti e Guarino”.