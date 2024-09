Furbetti del Bonus facciate | 12 indagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Progettavano i lavori per restaurare immobili, incassavano i crediti d’imposta grazie al, ma poi i lavori non li eseguivano. Per questo la Procura di Ascoli ha indagato inizialmente 4 persone, ma durante l’inchiesta il numero è salito a 12, essendo state individuate anche altre 8 figure che avrebbero avuto un ruolo nella vicenda. A tutti è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini in base al quale possono ora produrre documentazioni o rendere dichiarazioni a loro difesa.