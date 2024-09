Elly Schlein annuncia l' uscita del suo libro | L' imprevista Un' altra visione del futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 4 settembre 2024 La segretaria del Partito Democratico,, hato l'del suo, che sarà nelle librerie da martedì 10 settembre. “L'. Un'del” come spiegato dain un reel su Instagram “è unche nasce dl viaggio che ho fatto negli ultimi mesi attraverso l'Italia, in dialogo con la giornalista Susanna Turco. È un viaggio di ricucitura del Paese, delle sue fratture, delle sue diseguaglianze, ma è anche un viaggio di ricucitura della sinistra, di quella casa che per tanto tempo abbiamo cercato e che oggi stiamo cercando insieme di ricostruire. È un viaggio che è diventato anche l'occasione di raccontare le battaglie e le piazze che abbiamo animato in questi anni, di raccontare il mio impegno politico di questi anni, dall'università occupay PD, dall'Europa, all'Emilia Romagna, alla guida del PD.